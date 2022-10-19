Російські військові понад 6 годин обстрілювали місто у Пологівському районі Запорізької області. Згодом місцева влада повідомила про 8 поранених.

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Жителі Оріхова отримали поранення різного ступеня тяжкості

Армія Путіна застосувала проти мирного населення реактивні системи залпового вогню, зазначив очільник Запорізької ОВА. Олександр Старух повідомив, що постраждалих ушпиталили. У людей поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу,

– підкреслив очільник ОВА.

В Оріхові відсутнє світло та водопостачання. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити мережі.

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Окупанти зруйнували житлові будинки на Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА



Від удару російських ракет спалахнула пожежа / Фото Запорізької ОВА

Російські загарбники обстріляли одразу декілька населених пунктів на Запоріжжі

Старух повідомив, що окупанти обстріляли і Гуляйполе. Противник бив по місту ракетами з С-300. Зруйновано місцеву школу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Цієї ж ночі, 19 жовтня, бійці російського диктатора атакували Енергодар. Міський голова повідомив, що спочатку ворог ударив по промисловій зоні. З опівночі окупанти почали обстрілювати місто.

Пошкоджено одну з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Через російську атаку в Енергодарі також проблеми зі світлом та водою.

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