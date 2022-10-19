Про актуальну ситуацію на всіх фронтах розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Актуально Росіяни наступають біля Бахмута, а на Півдні – обороняються: карта бойових дій на 20 жовтня

На 238 день війни ворог продовжує намагатися утримати тимчасово захоплені ним території, а також не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве і Дворічна Харківської області;

Білогорівка на Луганщині;

Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. Окупанти обстрілюють Україну Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed -136, 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

Яка обстановка у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА Shahed-136 з її території. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє;

на Куп'янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам'янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка. Що відбувається на Донбасі Неспокійно було і: на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Яка ситуація на Півдні Тим часом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області.

Натомість авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження:

16 районів зосередження озброєння та військової техніки,

опорного пункту,

а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.