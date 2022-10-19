Об актуальной ситуации на всех фронтах рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Актуально Россияне наступают у Бахмута, а на Юге – обороняются: карта боевых действий на 20 октября

На 238-й день войны враг продолжает пытаться удержать временно захваченные им территории, а также не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово и Двуречье Харьковской области;

Белогоровка в Луганской области;

Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области. Оккупанты обстреливают Украину За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

Какая обстановка в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БПЛА Shahed-136 с ее территории. В других направлениях противник совершал обстрелы: на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелеча и Домашнее;

на Купянском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка. Что происходит на Донбассе Беспокойно было и: на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Какая ситуация на Юге Тем временем на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

На Южнобужском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.

А авиация Сил обороны Украины на протяжении предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение:

16 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

опорного пункта,

а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.