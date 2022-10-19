Останніми днями ворог активізував удари по території України. Отож людей закликати не ігнорувати тривогу та негайно спускатися в укриття цивільного захисту. Перебуватим там потрібно аж до відбою повітряної тривоги.

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У телеграм-каналі Monitor повідомили про активність стратегічної авіації ворога.

Де оголосили повітряну тривогу

В Одесі (відбій о 14:34);

Миколаєві (відбій о 14:34);

Херсоні (відбій о 14:34);

Запоріжжі (відбій о 14:32);

Дніпрі (відбій о 14:33);

Донецьку (відбій о 14:33);

Луганську;

Харкові (відбій о 14:32);

Полтаві (відбій о 14:32);

Сумах (відбій о 14:33);

Кропивницькому (відбій о 14:54);

Києві (відбій о 16:32);

Черкасах (відбій о 16:26);

Чернігові (відбій о 16:23);

Вінниці (відбій о 14:53);

Житомирі (відбій о 14:54);

Буковині (відбій о 14:55);

Закарпатті (відбій о 14:55);

Тернополі (відбій о 14:56);

Львові (відбій о 14:55);

Луцьку (відбій о 14:53);

Рівному (відбій о 14:53).

Зауважимо, Крим на цій карті не є червоним, адже в української влади немає інформації про повітряні тривоги на півострові. Цю територію Росія незаконно окупували ще у 2014 році.

Важливо! Росія практично щодня атакує в Україні мирні цілі. Під удар потрапляють житлові будинки, школи, лікарні та дитячі садочки. Тому не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, а спускайтеся в укриття. Так ви зможете зберегти своє життя. Під час тривоги працювала ППО О 13:37 повідомили, що у Чернігівській та Київській областях працює ППО. Згодом голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив інформацію про свій регіон і закликав людей перебувати в укриттях. Згодом у КМДА заявили, що над Києвом ППО збила декілька російських ракет.

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Масові атаки по Україні 18 вересня

18 вересня ранок в українців почався з повітряної тривоги. Під час неї російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це мешканці Києва та Житомира опинилися без світла. Водночас у Дніпрі попереджали про перебої.

Унаслідок обстрілу у Житомирі постраждали 2 людей. Один потерпілий – у важкому стані в лікарні. Водночас у Києві жертвами ракетного удару стали 3 осіб. За словами мера Віталія Кличка, це працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури на Лівому березі міста.

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