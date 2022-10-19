Останніми днями ворог активізував удари по території України. Отож людей закликати не ігнорувати тривогу та негайно спускатися в укриття цивільного захисту. Перебуватим там потрібно аж до відбою повітряної тривоги.

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У телеграм-каналі Monitor повідомили про активність стратегічної авіації ворога.

Де оголосили повітряну тривогу

  • В Одесі (відбій о 14:34);
  • Миколаєві (відбій о 14:34);
  • Херсоні (відбій о 14:34);
  • Запоріжжі (відбій о 14:32);
  • Дніпрі (відбій о 14:33);
  • Донецьку (відбій о 14:33);
  • Луганську;
  • Харкові (відбій о 14:32);
  • Полтаві (відбій о 14:32);
  • Сумах (відбій о 14:33);
  • Кропивницькому (відбій о 14:54);
  • Києві (відбій о 16:32);
  • Черкасах (відбій о 16:26);
  • Чернігові (відбій о 16:23);
  • Вінниці (відбій о 14:53);
  • Житомирі (відбій о 14:54);
  • Буковині (відбій о 14:55);
  • Закарпатті (відбій о 14:55);
  • Тернополі (відбій о 14:56);
  • Львові (відбій о 14:55);
  • Луцьку (відбій о 14:53);
  • Рівному (відбій о 14:53).

Зауважимо, Крим на цій карті не є червоним, адже в української влади немає інформації про повітряні тривоги на півострові. Цю територію Росія незаконно окупували ще у 2014 році.

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Масові атаки по Україні 18 вересня

18 вересня ранок в українців почався з повітряної тривоги. Під час неї російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це мешканці Києва та Житомира опинилися без світла. Водночас у Дніпрі попереджали про перебої.

Унаслідок обстрілу у Житомирі постраждали 2 людей. Один потерпілий – у важкому стані в лікарні. Водночас у Києві жертвами ракетного удару стали 3 осіб. За словами мера Віталія Кличка, це працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури на Лівому березі міста.

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