Останніми днями ворог активізував удари по території України. Отож людей закликати не ігнорувати тривогу та негайно спускатися в укриття цивільного захисту. Перебуватим там потрібно аж до відбою повітряної тривоги.
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У телеграм-каналі Monitor повідомили про активність стратегічної авіації ворога.
Де оголосили повітряну тривогу
- В Одесі (відбій о 14:34);
- Миколаєві (відбій о 14:34);
- Херсоні (відбій о 14:34);
- Запоріжжі (відбій о 14:32);
- Дніпрі (відбій о 14:33);
- Донецьку (відбій о 14:33);
- Луганську;
- Харкові (відбій о 14:32);
- Полтаві (відбій о 14:32);
- Сумах (відбій о 14:33);
- Кропивницькому (відбій о 14:54);
- Києві (відбій о 16:32);
- Черкасах (відбій о 16:26);
- Чернігові (відбій о 16:23);
- Вінниці (відбій о 14:53);
- Житомирі (відбій о 14:54);
- Буковині (відбій о 14:55);
- Закарпатті (відбій о 14:55);
- Тернополі (відбій о 14:56);
- Львові (відбій о 14:55);
- Луцьку (відбій о 14:53);
- Рівному (відбій о 14:53).
Зауважимо, Крим на цій карті не є червоним, адже в української влади немає інформації про повітряні тривоги на півострові. Цю територію Росія незаконно окупували ще у 2014 році.
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Масові атаки по Україні 18 вересня
18 вересня ранок в українців почався з повітряної тривоги. Під час неї російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це мешканці Києва та Житомира опинилися без світла. Водночас у Дніпрі попереджали про перебої.
Унаслідок обстрілу у Житомирі постраждали 2 людей. Один потерпілий – у важкому стані в лікарні. Водночас у Києві жертвами ракетного удару стали 3 осіб. За словами мера Віталія Кличка, це працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури на Лівому березі міста.
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