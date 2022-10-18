Про ситуацію в Житомирі після ракетних обстрілів розповів мер Сергій Сухомлин. В ефірі національного телемарафону він повідомив, що місто ворог атакував 3 ракетами.

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Ці ракети влучили по об'єктах енергетики. Один з постраждалих внаслідок прильоту зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Яка ситуація в Житомирі після прильотів

Після завдання ракетного удару фактично все місто залишилося без електроенергії. Ще під час повітряної тривоги аварійні бригади працювали над тим, щоб надати електроенергію підприємствам та населенню.

За словами мера, станом на 12:50 приблизно 25 – 30% міста підключені до електроенергії, але потужностей наразі не вистачає.

Головну каналізаційну станцію вже під'єднали. Це теж дуже важливо, адже без цього неможливе водопостачання. На 1 – 2 поверхах вода вже є в залежності від району. Роботи продовжуються,

– повідомив Сухомлин.

До речі, навіть під час удару в Житомирі народжувалися діти. Всі лікарні забезпечені генераторами, тож ніяких проблем не виникло.

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Наразі неможливо сказати, коли повністю відновлять світло, адже спершу потрібно оцінити масштаби збитків. Однак Сухомлин зауважив, що електроенергію відновлять, є питання лише в її потужності.

Останнім часом у Житомирі для економії запускали вдвічі менше електротранспорту. Водночас 18 жовтня він взагалі не працюватиме.

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