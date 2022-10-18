О ситуации в Житомире после ракетных обстрелов рассказал мэр Сергей Сухомлин. В эфире национального телемарафона он сообщил, что город враг атаковал 3 ракетами.

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Эти ракеты попали по объектам энергетики. Один из пострадавших в результате прилета сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Какая ситуация в Житомире после прилета

После нанесения ракетного удара фактически весь город остался без электроэнергии. Еще во время воздушной тревоги аварийные бригады работали над тем, чтобы обеспечить электроэнергию предприятиям и населению.

По словам мэра, по состоянию на 12:50 примерно 25 – 30% города подключены к электроэнергии, но мощностей пока не хватает.

Главную канализационную станцию уже подключили. Это тоже очень важно, ведь без этого невозможно водоснабжение. На 1 – 2 этажах вода уже есть в зависимости от района. Работы продолжаются,

– сообщил Сухомлин.

Кстати, даже при ударе в Житомире рождались дети. Все больницы снабжены генераторами, поэтому никаких проблем не возникло.

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Пока невозможно сказать, когда полностью восстановят свет, ведь сначала нужно оценить масштабы убытков. Однако Сухомлин заметил, что электроэнергию восстановят, есть вопросы только в ее мощности.

В последнее время в Житомире для экономии запускали вдвое меньше электротранспорта. В то же время, 18 октября он вообще не будет работать.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский рассказал, что с 10 октября Россия разрушила уже 30% электростанций Украины. После такого никакие переговоры с государством-агрессором невозможны.

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