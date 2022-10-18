Ликвидация чрезвычайной ситуации продолжается. На местах работают аварийно-спасательные службы.

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Киевлянам нужно экономить свет и воду

В настоящее время частично ограничили предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на Левом берегу. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что иногда возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды.

Обращаюсь ко всем киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи. Жителям, где пониженное давление в водопроводной сети – максимально экономно сейчас тратить воду,

– подчеркнул Кличко.

Он призвал жителей домов, где временно нет воды, найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды. Всем нужно сделать запас воды.

По словам мэра, городские службы делают все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.

Важно! Карту расположения бюветов с водой можно просмотреть – по ссылке.

Кратко об обстрелах Украины утром 18 октября

Российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали объекты в Киеве, а также в Житомирской и Днепропетровской областях. Из-за этого в городах возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Известно, что в результате обстрелов 7 работников энергетических предприятий ДТЭК Энерго получили ранения, а один – погиб. В то же время энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.

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