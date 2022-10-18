Прилеты уже подтвердили в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области. Детальнее об этом расскажет 24 канал.

Важно Разрушения – серьезные: из-за атаки в Днепре могут возникнуть проблемы с водой и электричеством

Киев и Киевская область

Журналисты 24 канала сообщили о том, что взрывы раздавались в Броварах, в 25 километрах от столицы. Вскоре информацию подтвердил мэр Игорь Сапожко. Он отметил, что жители слышали работу ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром в столице снова были взрывы.

Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы направляются на место. Более подробная информация будет через время,

– отметил мэр.

Харьков

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Пока деталей о том, что произошло в городе, нет, однако мэр Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале о двух волнах взрывов.

"Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – рассказал городской голова.

Харьковский метрополитен сообщил об остановке движения поездов. Кроме того, отметили, что жители города могут использовать подземку в качестве укрытия.

Житомирщина

Жители Житомирской области с утра 18 октября услышали звуки взрывов. Они раздались во время всеукраинской воздушной тревоги. Затем заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил атаку по городу.

Предварительно, 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС,

– рассказал Тимошенко.

После 9 часов утра ситуацию в Житомире прокомментировал мэр Сергей Сухомлин. Он отметил, что после ракетного удара город без электроэнергии.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

Днепр

Утром 18 октября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Сообщается о прилетах по объекту энергетической инфраструктуры.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне ударили 2 ракетами. Из-за этого на месте попадания вспыхнул пожар.

Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения. После этого без электричества остались определенные районы Днепра, Синельниково и Васильковки.

Также Резниченко отметил, что обесточили одну из насосных станций "Днепропроводоканала". Потому на левом берегу города сейчас перебои с водой.

В Офисе Президента предупредили, что водо- и электроснабжение в некоторых районах могут отсутствовать.

Кривой Рог

Также 18 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. Сначала их услышали местные, затем подтвердили в совете обороны Кривого Рога. О деталях взрывов пока не сообщается.

Александр Вилкул отметил, что опасность продолжается. Глава ВГА говорит, что на Украину запускают крылатые ракеты Х-101 из Волгодонска.

Откуда россияне запускают ракеты

Напомним, как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг "Калибрамы" атакует с моря. В то же время есть информация, что оккупанты применяют против гражданских баллистические ракеты с Севера.

"Вместе с тем враг использует стратегическую авиацию – самолеты Ту-95, Ту-160. 6 самолетов, каждый из которых может иметь по 8 – 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры", – отметил Игнат.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18 октября: смотрите видео