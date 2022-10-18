Прильоти вже підтвердили у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині. Детальніше про це розповість 24 канал.

Важливо Руйнування – серйозні: через атаку у Дніпрі можуть бути проблеми з водою та електрикою

Київ та Київська область

Журналісти 24 каналу повідомили про те, що вибухи лунали у Броварах, що за 25 кілометрів від столиці. Невдовзі інформацію підтвердив міський голова Ігор Сапожко. Він зазначив, що мешканці чули роботу ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зранку у столиці знову були вибухи.

Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом,

– зазначив мер.

Харків

Під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Наразі деталей про те, що сталося в місті, немає, однак мер Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі про дві хвилі вибухів.

"Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста", – розповів міський голова.

Харківський метрополітен повідомив про зупинку рухів поїздів. Окрім того, там зазначили, що жителі міста можуть використовувати підземку як укриття.

Житомирщина

Мешканці Житомирської області зранку 18 жовтня почули звуки вибухів. Вони пролунали під час всеукраїнської повітряної тривоги. Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив атаку по місту.

Попередньо, 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС,

– розповів Тимошенко.

Після 9 години ранку ситуацію в Житомирі прокоментував мер Сергій Сухомлин. Він зазначив, що після ракетного удару місто – без електроенергії.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням й електроенергією.

Дніпро

Зранку 18 жовтня під час повітряної тривоги у Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляють про прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни вдарили 2 ракетами. Через це на місці влучання спалахнула пожежа.

Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань. Після цього без електрики залишилися певні райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

Також Резніченко зазначив, що знеструмили одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу". Тому на лівому березі міста зараз перебої з водою.

В Офісі Президента попередили, що водо- та електропостачання в деяких районах можуть бути відсутні.

Кривий Ріг

Також 18 жовтня у Кривому Розі було чутно вибухи. Спочатку їх почули місцеві, згодом підтвердили в раді оборони Кривого Рогу. Про деталі вибухів поки не повідомляють.

Олександр Вілкул зазначив, що небезпека триває. Очільник ВЦА каже, що на Україну запускають крилаті ракети Х-101 з району Волгодонська.

Звідки росіяни запускають ракети

Нагадаємо, як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог "Калібрами" атакує з моря. Водночас є інформація, що окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з Півночі.

"Разом з тим ворог використовує стратегічну авіацію – літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 – 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", – зазначив Ігнат.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18 жовтня: дивіться відео