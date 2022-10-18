Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, ворог "Калібрами" атакує з моря.

Важливо Обстріли України 18 жовтня: що відбувається зараз у містах

Водночас є інформація, що окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з Півночі.

Разом з тим ворог використовує стратегічну авіацію – літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 – 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури,

– зазначив Юрій Ігнат.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури Києва. За словами Ігната, ворог використав для цього стратегічні бомбардувальники. Вони атакували з Ростовської області.

Разом з тим, ЗСУ збили ворожий літак Су-25 на Херсонщині. Сталося це зранку 18 жовтня, більше інформацію про це пообіцяли оприлюднити пізніше.

Головне про обстріли України 18 жовтня

Зранку 18 жовтня по всій Україні почала лунати повітряна тривога. У багатьох містах чули потужні вибухи. На жаль, є прильоти. Зокрема неспокійно було у:

Броварах, що за 25 кілометрів від столиці. Мешканці чули роботу ППО;

Деснянському районі Києва. Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури;

Харкові – там було дві хвилі вибухів;

Житомирській області – попередньо, 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення;

Дніпрі – прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури;

Кривому Розі – спочатку вибухи почули місцеві, згодом їх підтвердили у раді оборони Кривого Рогу.

У Міністерстві оборони Британії заявили, що Росія масовано обстрілює міста України, атакуючи енергоінфраструктуру та наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Це відбувається через військові поразки агресора на фронті. І Владіміру Путіну нічого не залишається, як у відчаї запускати ракети та знеструмлювати цивільні міста.

У британському відомстві сказали, що окупанти здійснюють обстріли крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони типу "земля-земля" та іранськими безпілотниками Shahed-136.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18 жовтня: дивіться відео