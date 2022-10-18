Збройні Сили продовжують підступати до Херсона та виганяти ворога з українських територій. Путіну нічого не залишається, як у відчаї запускати ракети та знеструмлювати цивільні міста.

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Масовані атаки – свідчення слабкості Росії

У міноборони Великої Британії зазначили, що з 10 жовтня Росія у посиленому темпі атакує об'єкти критичної інфраструктури по всій території України.

Цілком ймовірно, що основною метою цієї кампанії є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, готова завдавати більше ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових об'єктів,

– написали у відомстві Британії.

Також там сказали, що окупанти здійснюють обстріли крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони типу "земля-земля" та іранськими безпілотниками Shahed-136.

Успіхи ЗСУ на херсонському напрямку: актуальна інформація

Український військовослужбовець Олег Зелінський в ефірі національного телемарафону зробив тонкий натяк щодо ймовірної деокупації Херсона. Начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ на запитання журналіста про звільнення міста дістав кавун та почав його їсти. Вочевидь, цим він хотів сказати, що українська армія готується до контратаки.

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На думку військового експерта Петра Черника, для Росії це надскладне завдання – втримати лінію фронту на Херсонщині. Однак важко передбачити розвиток воєнних дій, тому загадувати на перед не варто.

Зверніть увагу! В Інституті з вивчення війни пояснили, чому для ЗСУ критично важливим є звільнення Херсона та вихід до Дніпра. Це може повністю змінити хід війни. Окупантам буде надзвичайно важко атакувати південно-західну Україну.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу щодо ситуації на фронті: дивіться відео