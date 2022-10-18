Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, контрнаступ ЗСУ суттєво впливає на здатність росіян втримати теперішню лінію оборони.
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Складне завдання для росіян
Однак важко спрогнозувати, яким чином розвиватимуться події на фронті далі.
Це надзвичайно складне завдання для росіян (втримати позиції на фронті – 24 канал). Однак прогнозувати, якою буде лінія фронту, – це дуже невдячна справа,
– зазначив Черник.
Військовий експерт зауважив, що війна – це динамічне і складне явище. Багато чого у ході бойових дій залежить від концентрації сил і засобів.
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"На певних ділянках можна підійти до фронту такою кількістю особового складу, що можна робити великі проривні наступальні операції", – сказав Черник.
Як українці можуть допомогти ЗСУ перед зимою
Тому, за словами військового експерта, треба обережно ставитися до прогнозів з приводу того, як може виглядати лінія фронту у січні 2023 року. Натомість українці мають подбати про те, аби якомога більше допомагати нашим військовим на фронті.
Наближаються холоди, і ми не маємо права ставитися до наших солдатів так, як ставляться росіяни до своїх, які вважають, що це – худоба,
– наголосив Черник.
Він зазначив, що з наближенням зими дуже важливо закрити актуальні потреби воїнів ЗСУ.
- Є велика потреба у теплих речах.
- Також важливо насичувати фронт портативними пічками.
"Я сам проходив цей шлях і знаю, наскільки це потрібно у холодну пору року", – додав Черник.
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Як може розвиватися ситуація на фронті: коротко
- Міжнародні аналітики припускають, що ближче до холодних місяців наземні бойові дії таки збавлять оберти. І саме тому слід очікувати на активність упродовж наступних тижнів. На думку оглядачів, вони "будуть життєво важливими".
- Українським військовим важливо активно просуватися до настання зими. Адже надалі у Росії можуть з'явитися додаткові можливості для атак на фронті.
- За відповідних умов війна Росії проти України може перетворитися на "заморожений" конфлікт. За словами військового експерта Петра Черника, у Європі є приклади тимчасового припинення війн за таким сценарієм.