Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, контрнаступ ЗСУ суттєво впливає на здатність росіян втримати теперішню лінію оборони.

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Складне завдання для росіян

Однак важко спрогнозувати, яким чином розвиватимуться події на фронті далі.

Це надзвичайно складне завдання для росіян (втримати позиції на фронті – 24 канал). Однак прогнозувати, якою буде лінія фронту, – це дуже невдячна справа,

– зазначив Черник.

Військовий експерт зауважив, що війна – це динамічне і складне явище. Багато чого у ході бойових дій залежить від концентрації сил і засобів.

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"На певних ділянках можна підійти до фронту такою кількістю особового складу, що можна робити великі проривні наступальні операції", – сказав Черник.

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Тому, за словами військового експерта, треба обережно ставитися до прогнозів з приводу того, як може виглядати лінія фронту у січні 2023 року. Натомість українці мають подбати про те, аби якомога більше допомагати нашим військовим на фронті.

Наближаються холоди, і ми не маємо права ставитися до наших солдатів так, як ставляться росіяни до своїх, які вважають, що це – худоба,

– наголосив Черник.

Він зазначив, що з наближенням зими дуже важливо закрити актуальні потреби воїнів ЗСУ.

Є велика потреба у теплих речах .

. Також важливо насичувати фронт портативними пічками.

"Я сам проходив цей шлях і знаю, наскільки це потрібно у холодну пору року", – додав Черник.

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