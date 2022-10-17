Кремль використовуватиме будь-яке припинення бойових дій для закріплення завоювань і заморожування лінії фронту в найкращій для Путіна конфігурації, щоб підготуватися до подальшої агресії. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

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Конкретні частини української території, які все ще перебувають під окупацією, є важливими для довгострокової життєздатності України. Зокрема, це стосується Криму. Окупація півострова дає змогу Росії базувати протиповітряні та протикорабельні ракети на 325 кілометрів далі на захід.

Також це дозволяє Росії розміщувати літаки в Севастополі приблизно на 300 кілометрів західніше, ніж авіабази на території РФ.

Як зазначили аналітики, з усіх українських земель, у відвоюванні яких зацікавлене НАТО, Крим має бути на початку списку.

Крім того, нинішнє російське укріплення на західному березі в Херсонській області є життєво важливою ділянкою місцевості. Якщо припинення вогню або будь-яка угода призупинить бойові дії, а росіяни все ще володітимуть цією ділянкою, перспективи відновлення російського наступу на півдні України значно покращаться.

З іншого боку, якщо Україна відновить контроль над усім західним берегом річки, росіянам буде надзвичайно важко проводити наземні атаки на південно-західну Україну. Отже, довгострокова обороноздатність всього чорноморського узбережжя України значною мірою залежить від звільнення західного Херсона.

До речі, частини Херсонської області на східному березі Дніпра також є стратегічно важливими. Російські військові позиції у цих районах дозволяють російським силам вести вогонь по більшій частині українського чорноморського узбережжя з багатьох систем ближнього радіуса дії.

Аналітики зауважили, що, дозволяючи Росії зберегти контроль над ЗАЕС, Україні та іншим державам загрожує постійний ризик від готовності країни-агресорки грати з ядерним вогнем. Тому росіян також необхідно тримати поза артилерійською досяжністю Енергодара. Лінія, необхідна для надійного захисту українськими військами ЗАЕС, знаходиться приблизно за 50 кілометрів на південь від Енергодара.

Ще одним критичним вузлом є Мелітополь. Якщо росіяни збережуть контроль над цим містом, то вони можуть перетворити його на велику воєнізовану базу, з якої можна буде проводити атаки. Ця база становитиме постійну загрозу для ЗАЕС, українських позицій на східному березі Дніпра, а також Запоріжжя і Дніпра.

На північному сході України також є кілька стратегічно важливих районів. Міста Сватове, Старобільськ і Біловодськ розташовані на великих дорожніх розв'язках, контроль над якими частково визначає, які бази в самій Росії окупанти можуть використовувати для підтримки майбутніх атак.

Залізниця, що проходить на північ від Луганська через Старобільськ до російського кордону, особливо важлива. Також росіяни можуть перекидати війська з бази в Богучарі в Україну дорогою, що проходить через Біловодськ.

Якщо Росія збереже контроль над цими ключовими вузлами і мережами автомобільних і залізних доріг, це дасть Москві значну перевагу в підготовці до відновлення вторгнення з північного сходу,

– зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що Кримський міст є сакральним для Владіміра Путіна, тож можна припустити, що винних у підриві конструкції знайдуть швидко. За словами аналітиків, російському диктатору треба терміново знайти цапа-відбувайла.

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