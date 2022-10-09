Як розповіли дослідники з американського інституту вивчення війни, Путіну треба терміново знайти цапа-відбувайла.

Важливо Шойгу та Герасімова могли замінити, а неугодних військових заблокувати, – ISW

У Росії гадають, що ж сталося

На знімках із супутника Maxar видно, що вибух обвалив одну смугу автомобільного мосту та пошкодив сусідню залізничну колію. За офіційною версією слідчого комітету Росії, на мосту нібито вибухнула вантажівка, внаслідок чого загорілося 7 цистерн з пальним на залізниці.

Незначна частина російських військових блогерів припустила, що українські диверсанти використовували катер для підриву мосту з моря, хоча видимих ​​доказів такого висновку немає. Кремль утримався від звинувачень України в диверсії чи нападі, повторивши подібну стриманість після затоплення крейсера "Москва" та українського удару по аеродрому Саки в Криму.

Зверніть увагу! Україна не взяла на себе відповідальність за інцидент, але The New York Times повідомила, що неназваний високопоставлений український чиновник заявив, що українська розвідка брала участь у вибуху.

Водночас в Офісі Президента переконують, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння.

Путін шукає винних

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Путін доручив урядовій комісії розслідувати "надзвичайну подію". Також Путін уже підписав указ про посилення протоколу безпеки на мосту під наглядом ФСБ.

Кремль, ймовірно, продовжує виставляти Міністерство оборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Керченському мосту та інші невдачі російської армії, щоб зняти провину з Путіна,

– припустили в ISW.

Цікаво, що російське Міноборони офіційної заяви щодо інциденту не робило. Можливо, Кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання щодо цього.

Що відомо про вибух на Керченському мосту

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці кримського мосту виникла потужна пожежа. У ЗМІ з'явилась інформація, що вибух справа СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з'явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському навпаки – почалася істерика.

Тим часом у Росії повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.

Вибухи на Кримському мосту можуть погіршити логістику окупаційних сил на Півдні. Проблеми у росіян накопичуватимуться з кожним днем, якщо вони не зможуть відновити сполучення.

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