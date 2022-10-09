Українці вчора тішилися вибухам на Кримському мосту, а от у Кремлі було не до радощів. Ба більше, існують припущення, що через ситуацію на півострові полетіли голови.

Читайте також Нові призначення від Путіна: чи може це вплинути на ситуацію на фронті

Шойгу та Герасімова могли прибрати

Аналітики з Інституту з вивчення війни поділилися інформацією від російських військових блогерів, прихильних до групи Вагнера. То вони наголосили, що у військовому керівництві Росії могли статися суттєві зміни за минулу добу:

Міністра оборони Сєргєя Шойгу міг замінити Тульський губернатор Олексій Дюмін;

начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасімова – заступник головнокомандувача сухопутними військами генерал-лейтенант Олександр Матовніков.

Як зазначають укладачі звіту, відповідну інформацію вони не можуть перевірити. Водночас припущення такі теж не з'являються з неба. Також аналітики звернули увагу довкола ситуації у самій Москві. Вони акцентували на блокуванні деяких військових на фоні, яких у Кремлі вважають неугодними.

Полювання на військових триває

У ГУР МО напередодні розповіли, що у Москві спостерігаються дивні рухи. Там розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. Ба більше, до столиці увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського. Мовиться про "еліту" росгвардії.

На той момент рух центром Москви перекрили. Самі ж силовики вирушили до центру спільно з підрозділами міліції. Відповідні відомості надали у розвідці України.

Також надійшла інформація про численні арешти, затримання та блокування російських військових. Крім того, по периметру Москви всі військові підрозділи перейшли у стан підвищеної бойової готовності. Що стало причиною всього цього, не повідомляють.

Радник ОП Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним заявив, що Шойгу хотіли прибрати з посади 8 жовтня. Але він виявився спритнішим. Міноборони встиг призначити Сєргєя Суровікіна командувачем так званої "спеціальної військової операції", вмивши руки.

Арестович підкреслив, що в Росії Генштаб підпадає під повне підпорядкування Міністерства оборони. Крім того, він зазначив, що дивізію Дзержинського дійсно частково вводили у столицю країни-агресорки. А самі військові частини справді приводили до бойової готовності. Щоправда, існує дві версії щодо арештів. Згідно з однією, вони таки були, а за іншою – ні. Як було насправді, дізнаємося згодом.

Варте уваги – Арестович розповів про ситуацію довкола Шойгу: дивіться відео