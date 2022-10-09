Відповідну інформацію повідомив Олексій Арестович у ефірі програми "ФейгинLIVE" ввечері 8 жовтня. За даними радника глави Офісу Президента Шойгу хотіли звільнити у цей же день.

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У Москві хотіли зняти Шойгу, але він призначив Суровікіна

Сьогодні (8 жовтня – 24 канал) у Москві, за деякими попередніми даними, які потребують перевірки, хотіли зняти Шойгу. А Шойгу зробив "фінт" і встиг призначити Суровікіна командувачем так званої "спеціальної воєнної операції",

– заявив Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив також, що в Росії Генштаб – повністю у підпорядкуванні Міністерства оборони.

Також Олексій Арестович пояснив, що дивізію Дзержинського дійсно частково вводили у Москву.

"Військові частини дійсно приводили у бойову готовність. Але, за однією версією, заарештували військових, за іншою – нікого не чіпали. Найближчим часом побачимо", – сказав він.

За охорону Кримського мосту відповідало ФСБ

Олексій Арестович пояснив, що за охорону Кримського мосту відповідала ФСБ.

І ФСБ отримала величезний ляпас, коли вже майже знешкодила своїх конкурентів з Міноборони на шляху до влади,

– сказав радник Єрмака.

За його даними, Путін цього не пробачить, адже:

Кримський міст – це квінтесенція його правління, улюблена іграшка;

а підірвати улюблену іграшку, ще й у день народження – зрозуміло, що він "трішки" засмучений;

найцікавіше – практично немає звинувачень української сторони. Тільки чергові заяви. Серйозних претензій російського МЗС немає й близько.

За даними Арестовича, найближчим часом в Росії розбиратимуться, хто підірвав міст зі своїх. Також радник глави ОП вважає, що розігрується 1905 рік, програш у війні і частина царської "охоронки" вирішує налякати народ. Тому, на думку Олексія Арестовича:

керівна верхівка яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, вирішила, що війна програна;

адже Путін втратив здатність ухвалювати рішення і немає виходу з ситуації;

тому основні зусилля вона намагатиметься зосередити на боротьбі за владу та власність самої Росії, коли "фюрер піде у небуття".

Зміни у Росії: коротко

Головне управління розвідки повідомило, що в Москві розпочався комплекс "заходів" проти військових. Зокрема, туди увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість всі військові підрозділи по периметру Москви привели у підвищену бойову готовність. Причин цих подій не називали.

У цей же день Владімір Путін призначив нового командувача об'єднаних російських сил, які ведуть війну проти України. На посаді працюватиме російський генерал Сергій Суровікін.

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