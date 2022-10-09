Соответствующую информацию сообщил Алексей Арестович в эфире программы "ФейгинLIVE" вечером 8 октября. По данным советника главы Офиса Президента Шойгу хотели уволить в этот же день.

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В Москве хотели снять Шойгу, но он назначил Суровикина

Сегодня (8 октября – 24 канал) в Москве, по некоторым предварительным данным, требующим проверки, хотели снять Шойгу. А Шойгу сделал "финт" и успел назначить Суровикина командующим так называемой "специальной военной операции",

– заявил Арестович.

Советник Андрея Ермака пояснил также, что в России Генштаб полностью в подчинении Министерства обороны.

Также Алексей Арестович объяснил, что дивизию Дзержинского действительно частично вводили в Москву.

"Военные части действительно приводили в боевую готовность. Но, по одной версии, арестовали военных, по другой – никого не трогали. В ближайшее время увидим", – сказал он.

За охрану Крымского моста отвечало ФСБ

Алексей Арестович объяснил, что за охрану Крымского моста отвечало ФСБ.

И ФСБ получило огромную оплеуху, когда уже почти обезвредило своих конкурентов из Минобороны на пути к власти,

– сказал советник Ермака.

По его данным, Путин этого не простит, ведь:

Крымский мост – это квинтэссенция его правления, любимая игрушка;

а взорвать любимую игрушку, еще и в день рождения – понятно, что он "немножко" расстроен;

самое интересное – практически нет обвинений украинской стороны. Только очередные заявления. Серьезных претензий российского МИДа нет и в помине.

По данным Арестовича, в ближайшее время в России будут разбираться, кто взорвал мост из своих. Также советник главы ОП считает, что разыгрывается 1905 год, проигрыш в войне и часть царской "охранки" решает испугать народ. Поэтому, по мнению Алексея Арестовича:

руководящая верхушка, имеющая отношение к силовым структурам и позволяющая взрывать мосты, решила, что война проиграна;

ведь Путин потерял способность принимать решения и нет выхода из ситуации;

поэтому основные усилия она попытается сосредоточить на борьбе за власть и собственность самой России, когда "фюрер уйдет в небытие".

Изменения в России: коротко

Главное управление разведки сообщило, что в Москве начался комплекс "мер" против военных. В частности, туда вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Все же военные подразделения по периметру Москвы привели в повышенную боевую готовность. Причины этих событий не называли.

В этот же день Владимир Путин назначил нового командующего объединенными российскими силами, ведущими войну против Украины. В должности будет работать российский генерал Сергей Суровикин.

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