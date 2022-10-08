Водночас у Кремлі можуть запланувати реалізацію додаткових цілей під час такої "спецоперації". Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що коли сталася успішна для ЗСУ Харківська контрнаступальна операція, тоді він висловив думку, що якщо Путін найближчим часом не розкриє заколот серед генералів через провал на Харківщині, тоді його самого можуть усунути від влади.

Я можу припустити, що затримання військових у Москві можуть бути запобіганням воєнному перевороту. Тому що військові насправді можуть це зробити. І от сьогодні ми спостерігаємо, що сьогодні Путін "всіх собак вішає" на них,

– пояснив оглядач.

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За його словами, дивізія оперативного призначення "Росгвардії", яка залучена до цієї "операції", є колишньою дивізією НКВС.

"Її створював ще Берія для свого захисту. Він нею не зміг скористатися, коли його заарештовували у Кремлі. А тут вона сьогодні перекриває центр Москви, тому що на Арбаті знаходяться Генштаб й Штаб Центрального округу. Тому він можливо перекритий, щоб військові не могли відреагувати", – додав Жданов.

На його думку, це може бути спробою знайти винного у провалі "спеціальної військової операції".

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