В то же время в Кремле могут запланировать реализацию дополнительных целей во время такой "спецоперации". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Обратите внимание Путин назначил командующего объединенными силами оккупантов в Украине
Эксперт отметил, что когда произошла успешная для ВСУ Харьковская контрнаступательная операция, тогда он высказал мнение, что если Путин в ближайшее время не раскроет мятеж среди генералов из-за провала Харьковщины, тогда его самого могут отстранить от власти.
Я могу предположить, что задержание военных в Москве может быть предотвращением военного переворота. Потому что военные действительно могут это сделать. И вот сегодня мы наблюдаем, что сегодня Путин "всех собак вешает" на них,
– объяснил обозреватель.
Зачем Путин проводит "зачистку" среди военных: смотрите видео
По его словам, дивизия оперативного назначения "Росгвардии", которая вовлечена в эту "операцию", является бывшей дивизией НКВД.
"Ее создавал еще Берия для своей защиты. Он ею не смог воспользоваться, когда его арестовывали в Кремле. А здесь она сегодня перекрывает центр Москвы, потому что на Арбате находятся Генштаб и Штаб Центрального округа. Поэтому он, возможно, перекрыт, чтобы военные не могли отреагировать", – добавил Жданов.
По его мнению, это может быть попыткой найти виновного в провале "специальной военной операции".
Вас также может заинтересовать – почему в Москве начались аресты военных: смотрите видео
Путин меняет руководство армии: что известно
- Из-за поражений на фронте Владимир Путин регулярно сменяет командующих. В частности 2 октября он уволил командующего Западным военным округом. Вместо Александра Журавлева на должность назначили Романа Бердникова.
- Также российский диктатор назначил нового командующего Восточным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ранее он воевал в Чечне и руководил российским военным контингентом в Карабахе,
- 8 октября стало известно, что Путин назначил нового командующего объединенными российскими силами, ведущими войну против Украины. Им стал русский генерал Сергей Суровикин.
- В этот же день в российской столице начался комплекс "мер" против военных. В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" "Росгвардии."