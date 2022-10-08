Соответствующую информацию сообщили РосСМИ. Российский диктатор регулярно меняет командующих из-за поражений на фронте и успешного наступления ВСУ на Востоке.

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Путин назначил нового командующего Восточным округом России

Новым командующим войсками Восточного военного округа России назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ранее он воевал в Чечне и руководил российским военным контингентом в Карабахе,

– говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил смену командующего Восточным военным округом. Он написал, что им стал их "земляк, герой России Рустам Мурадов".

Меликов в стиле путинской пропаганды написал, что "считает это решение верным" и изложил еще несколько предложений, по которым восхвалял Мурадова.

Стоит вспомнить, что проигравший войну российский диктатор, скорее всего, думает, что смена командующих что-то может изменить. В частности, он 2 октября уволил командующего Западным военным округом. Вместо Александра Журавлева на должность назначили Романа Бердникова.

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