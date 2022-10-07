Соответствующую информацию президент Украины сообщил во время вечернего обращения 7 октября.
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Зеленский рассказал о том, сколько земель освободили ВСУ на Востоке
Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине,
– заявил Зеленский.
Президент Украины также пояснил, что всего с начала этой наступательной операции Вооруженные Силы Украины уже деоккупировали 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.
Владимир Зеленский за героические усилия для освобождения Украины отметил бойцов:
- 92-й отдельной механизированной бригады;
- 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 25-й отдельной воздушно-десантной бригады
"Хорошие результаты есть и на Юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума", – сказал Зеленский.
На Юге удалось освободить более 2 тысяч квадратных километров
Стоит вспомнить, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 7 октября рассказал, какую часть Украины удалось освободить на Юге. Защитники Украины уже деоккупировали более 60 населенных пунктов. Так, известно, что:
- в Херсонском районе деоккупировали 6 населенных пунктов,
- в Бериславском – 61.
В том же Бериславском районе уже провели стабилизационные меры в 19 населенных пунктах. Более того, из опасных регионов проводят эвакуацию населения.
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