Відповідну інформацію президент України повідомив під час вечірнього звернення 7 жовтня. Президент України також відзначив бійців, які беруть участь в деокупації української землі.

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Зеленський розповів про те, скільки земель звільнили ЗСУ на Сході

Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на Сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість – на Луганщині,

– заявив Зеленський.

Президент України також пояснив, що всього від початку цієї наступальної операції Збройні Сили України вже деокупували 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів.

Володимир Зеленський за героїчні зусилля для звільнення України відзначив бійців:

92-ї окремої механізованої бригади;

80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

25-ї окремої повітряно-десантної бригади

"Хороші результати є й на Півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму", – сказав Зеленський.

На Півдні вдалося звільнити понад 2 тисячі квадратних кілометрів

Варто пригадати, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 7 жовтня розповів, яку частину України вдалось звільнити на Півдні. Захисники України уже деокупували понад 60 населених пунктів. Так, відомо, що:

у Херсонському районі деокупували 6 населених пунктів,

у Бериславському – 61.

У тому ж таки Бериславському районі вже провели стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Ба більше, з небезпечних регіонів проводять евакуацію населення.

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