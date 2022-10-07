Зокрема, поступово повертається до життя місто Балаклія на Харківщині. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Звільнена Балаклія оживає

За її словами, у місті вже працюють кілька банкоматів, кав'ярня, аптека та кілька магазинів.

Люди розповідають, що їм вже відновили електропостачання, мобільний зв'язок та водопостачання. Поки що очікують на розв'язання питання щодо газу. Аби відновити газопостачання, потрібно провести велику роботу з розмінування територій,

– розповіла журналістка.

Як роботи-розвідники допомагають розміновувати території

На деокупованих територіях Харківщини інтенсивно працюють піротехніки, які прибули в регіон зокрема з Вінничини. Фахівцям допомагають розміновувати території американські роботи-розвідники, які перевіряють ті ділянки, куди небезпечно заходити людям.

Хлопці назвали цей апарат "Бобром", таке добре ім'я. Він вже проробив велику роботу, – сказала кореспондентка з Харкова.

Як розповіла Черненко, розміновування відбувається у кілька етапів.

Спочатку ділянку обстежують за допомогою квадрокоптерів , які пролітають над землею на висоті 2 – 3 метри, щоб "побачити", чи є якісь снаряди.

, які пролітають над землею на висоті 2 – 3 метри, щоб "побачити", чи є якісь снаряди. Потім територію "прочісує" робот-розвідник.

Росіяни мінували території мінами ПОМ-3

Зокрема, за допомогою такого пристрою очищують території від таких наднебезпечних вибухових пристроїв, як ПОМ-3.

Це нова розробка російської армії. За словами фахівців, тільки росіяни використовують таке,

– пояснила Черненко.

Як працює робот-розвідник

Як розповів начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС Вінничини Сергій Гайдаш, робот-розвідник допомагає знешкоджувати новітні протипіхотні міни Росії ПОМ-3.

Сергій Гайдаш Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС Вінничини До таких снарядів не може підійти сапер. Адже така міна має сейсмічний датчик цілі, який розпізнає рух людини на відстані до 15 метрів. Тобто якщо підійти до приведеної у бойовий стан протипіхотної міни ПОМ-3 ближче, ніж на 15 метрів, вона спрацює. На рух робота сейсмодатчик не реагує.

Тому, за словами фахівця, можливо під'їхати до міни роботом, встановити невеликий заряд вибухової речовини та потім дистанційно знищити ворожу міну.

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Росіяни залишили по собі багато мін

Фахівці констатують, що після місяця окупації Київщини та Чернігівщини фіксували надзвичайну мінну засміченість. Якщо ж говорити про населені пункти Харківщини, які перебували під окупацією понад пів року, то роботи по розмінуванню надзвичайно багато.

За минулу добу обстежили 17 гектарів і 24,5 кілометри лінії електропередач, тому що окупанти мінували і цю інфраструктуру. Загалом вилучили понад 1 тисячу боєприпасів,

– розповіла журналістка з Харкова.

У Новій Гусарівці росіяни замінували газогін через кожен метр

За її словами, окупанти щільно мінували й газогони. Зокрема, така ситуація склалася у Балаклійській громаді.

У селі Нова Гусарівка газогін замінували настільки щільно, що поки перевіряли близько 100 метрів газогону, знайшли понад 100 боєприпасів. Тобто мінували фактично через кожен метр,

– сказала Черненко.

Вона додала, що така ж складна ситуація з газогоном в селі Чкаловське Чугуївського району.

Чому не варто ходити в ліси

Від ворожих мін продовжує страждати місцеве населення. За словами Черненко, протягом минулої доби в Ізюмському районі на міні підірвалася 47-річна жінка, яка пішла в ліс збирати гриби.

Фахівці дуже просять не ходити в ліси, тому що навіть після ретельної перевірки є ризик того, що десь може лишитися вибуховий боєприпас,

– наголосила журналістка.

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