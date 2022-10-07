Подоли деокуповано

Зокрема, український блогер Назар Приходько опублікував фото наших захисників при в'їзді у селище. Фото датоване сьогоднішнім числом.

Увага З кінця вересня ЗСУ взяли під контроль 2 400 кілометрів квадратних Слобожанщини, – Генштаб

ЗСУ зустріли місцеві жителів, які весь цей час перебували під окупацією росіян. Зазначають, це одне з останніх сіл на Харківщині, яке було непідконтрольним Україні.

Подоли, Харківська область. 7.10.2022. Одне з останніх сіл на Харківщині, яке перебували під російською окупацією – вільне,

– підписав фото Приходько.

Де розташовані Подоли

Подоли – це село в Україні, у Куп'янському районі Харківської області. Населення становить 2376 осіб. Село розташоване на відстані 2 кілометри від річки Оскіл (лівий берег), примикає до міста Куп'янськ та села Курилівка.

До слова, дані сервісу Deepstate теж підтверджує деокупацію селища – росіян прогнали.



ЗСУ деокупували село Подоли на Харківщині / Скриншот Deepstate

Наступ ЗСУ на Харківщині: головне

У Генштабі підтвердили, що з 21 вересня ЗСУ вдалося просунутися вглибину оборони противника на 55 кілометрів. Наші воїни встановили контроль над 93 населеними пунктами – взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Наші воїни повернули український прапор у Куп'янськ, Ізюм, Балаклію та інші міста та села.

4 жовтня повідомлялося, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку.

Успіхи ЗСУ навіть визнали в російському Міноборони. Російські війська практично повністю вийшли з Харківської області та відступили на півночі Херсонської області.

В Інституті з вивчення війни повідомили, що наступ ЗСУ з Харківщини перекинувся на Луганщину.

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