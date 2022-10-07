Подолы деоккупированы
В частности, украинский блогер Назар Приходько опубликовал фотографии наших защитников при въезде в поселок. Фото датировано сегодняшним числом.
К теме С конца сентября ВСУ взяли под контроль 2 400 километров квадратных Слобожанщины, – Генштаб
ВСУ встретили местные жители, все это время находившиеся под оккупацией россиян. Отмечают, это одно из последних сел в Харьковской области, которое было неподконтрольным Украине.
Подолы, Харьковская область. 7.10.2022. Одно из последних сел на Харьковщине, которое находилось под российской оккупацией – свободное,
– подписал фото Приходько.
Где расположены Подолы
Подолы – это село в Украине, в Купянском районе Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 2376 человек. Село расположено в 2 километрах от реки Оскил (левый берег), примыкает к городу Купянск и села Куриловка.
К слову, карта Deepstate тоже подтверждает деоккупацию поселка – россиян прогнали.
ВСУ деоккупировали село Подолы в Харьковской области / Скриншот Deepstate
Наступление ВСУ в Харьковской области: главное
- В Генштабе подтвердили, что с 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров. Наши воины установили контроль над 93 населенными пунктами. Таким образом, украинские войска взяли под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины.
- Наши воины вернули украинский флаг в Купянск, Изюм, Балаклею и другие города и села.
- 4 октября сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.
- Успехи ВСУ даже признали в российском Минобороны. Российские войска почти полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.
- В Институте по изучению войны сообщили, что наступление ВСУ с Харьковщины перекинулось на Луганщину.
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