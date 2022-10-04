О таких успехах ВСУ заявили во время брифинга в Министерстве обороны России, пишет 24 канал. Россияне показали свою карту боевых действий по состоянию на 4 октября.

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За сутки ВСУ освободили почти всю Харьковщину, которая все еще была оккупирована

Благодаря жесту доброй воли российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

В Харьковской области оккупированными осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Накануне в России утверждали, что держат под контролем всю оккупированную территорию Харьковской области к востоку от реки Оскол.

Сопоставив два тезиса, следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети территорий Харьковской области, которая была оккупирована.



Карта боевых действий в Харьковской области / Скриншот Минобороны России

Россияне бегут на Юг

Кроме того, российские войска сбегают с севера Херсонской области. 3 октября линия фронта на русской карте проходила в районе селений Давидов Брод, Добрянка и Золотая Балка.

Но российское Минобороны 4 октября показало, что оккупированы территории примерно до линии между Давидовым Бродом и Дудчанами. Следовательно, линия фронта на Херсонщине сместилась к югу примерно на 30 километров.

Карта боевых действий в Херсонской области / Скриншот Минобороны России

Оккупанты заявили о "тактическом ходе"

Ранее в России оправдывали бегство с оккупированных территорий Украины так называемым жестом доброй воли. Теперь приспешники Владимира Путина придумали новое оправдание.

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов прокомментировал неудачи российской армии в эфире пропагандистских медиа. Он заявил, что отступление россиян – "это тактический ход".

Предатель Стремоусов сказал, что когда российская армия отступает, это означает, что она идет вперед.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские воины 4 октября освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов:

Староселье,

Большая Александровка,

Давидов Брид,

Блакитне,

Новодмитровка,

Нововоскресенское,

Новониколаевка,

Новопетровка,

Дудчаны.

В Минобороны Украины официально подтвердили освобождение поселка Давыдов Брод.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку.

4 октября также сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка. В Офисе Президента сообщили, что ВСУ уже деоккупировали более 1500 населенных пунктов.

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