Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 4 октября. Больше – читайте дальше.
В тему ВСУ отбили атаку возле Бахмута и уничтожили российскую авиацию: карта боевых действий 3 октября
За сутки вражеские войска нанесли по Украине 3 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 20-ти населенных пунктов. Среди них Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.
Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелеча и Двуречье;
- на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также там россияне заминировали возможные маршруты продвижения ВСУ;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевку;
- на Авдеевском направлении – Авдеевку, Марьинку, Новоукраинку, Новомихайловку, Сухую Балку;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения;
- на Южнобужском направлении во вражеский огонь попали около 25 сел, поселков и городов.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
Украинские военные решительно продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Населённые пункты возле Херсона ежедневно получают зеленую окраску на карте боевых действий. Последним освобожденным селом стала Золотая Балка. Там уже развевается украинский флаг.
ВСУ приближаются к Херсону / Карта Deep State Map
Успехи ВСУ на фронте
На протяжении суток наши защитники отразили атаки врага возле Выемки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки и Терновых Подов. Украинская авиация нанесла по россиянам 22 удара и поразила 16 пунктов их сосредоточения и 3 ЗРК. Также противник потерял 2 БПЛА.
В то же время ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и вооружения, а также 2 склада с боеприпасами, объект ПВО и 5 других важных объектов противника.
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