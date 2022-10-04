Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 4 октября. Больше – читайте дальше.

В тему ВСУ отбили атаку возле Бахмута и уничтожили российскую авиацию: карта боевых действий 3 октября

За сутки вражеские войска нанесли по Украине 3 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 20-ти населенных пунктов. Среди них Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелеча и Двуречье;

враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелеча и Двуречье; на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также там россияне заминировали возможные маршруты продвижения ВСУ;

– Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также там россияне заминировали возможные маршруты продвижения ВСУ; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевку;

– Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевку; на Авдеевском направлении – Авдеевку, Марьинку, Новоукраинку, Новомихайловку, Сухую Балку;

– Авдеевку, Марьинку, Новоукраинку, Новомихайловку, Сухую Балку; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения;

обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения; на Южнобужском направлении во вражеский огонь попали около 25 сел, поселков и городов.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Украинские военные решительно продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Населённые пункты возле Херсона ежедневно получают зеленую окраску на карте боевых действий. Последним освобожденным селом стала Золотая Балка. Там уже развевается украинский флаг.

ВСУ приближаются к Херсону / Карта Deep State Map

Успехи ВСУ на фронте

На протяжении суток наши защитники отразили атаки врага возле Выемки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки и Терновых Подов. Украинская авиация нанесла по россиянам 22 удара и поразила 16 пунктов их сосредоточения и 3 ЗРК. Также противник потерял 2 БПЛА.

В то же время ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и вооружения, а также 2 склада с боеприпасами, объект ПВО и 5 других важных объектов противника.

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