Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 5 октября доложили в Генштабе ВСУ. Бои по всем направлениям продолжаются.

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Противник продолжает пытаться удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.

Какая ситуация в северных областях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец.

Что происходит на Донбассе

Беспокойно было:

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

ВСУ отразили атаки врага

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Враг, бежавший из Херсонской области, минует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

Вечером, 3 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются. Также подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение:

4 опорных пункта,

11 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

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