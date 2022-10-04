Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отмечают, что на поражение врага влияет откровенно устаревшее оснащение. Неудивительно, что статистика потерь россиян пополняется каждый день все активнее.

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Оккупанты деморализованы

Согласно сведению, третий армейский корпус, которым украинцев пугали россияне, сложно назвать эффективным. Свои задачи по назначению он выполнять качественно не может. А влияют на это ряд факторов. Среди них:

устаревшее, а также непригодное вооружение и техника;

оставление позиций самовольно, без приказов сверху;

злоупотребление спиртными напитками;

нарушения военной дисциплины, ставшие систематическими.

Все это максимально деморализует врага. Так что третий хваленый армейский корпус – очередная фикция.

Враг продолжает нести потери

Поскольку мы уже заговорили об отсутствии эффективности, то не лишним будет ознакомление с актуальными потерями. Известно, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по врагу. В результате этого поражения потерпели:

3 опорных пункта;

16 районов скопления оружия и техники врага;

3 зенитно-ракетных комплекса захватчиков.

А еще наши подразделения ПВО ликвидировали два российских БПЛА. А вот ракетные войска и артиллерия поразили:

2 пункта управления;

12 районов скопления живой силы, оружия и техники оккупантов;

2 склада с боеприпасами;

объект ПВО;

5 других важных для россиян объектов.

Заметим, что за прошедшие сутки изрядно всыпать перца врагу удалось и на Юге. Там наши защитники отправили на тот свет 87 российских бойцов. Что касается техники, то на балансе вражеской армии стало на:

31 танк;

27 единиц другой бронетехники;

реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;

минометный комплекс "Сани" 120 калибра меньше.

В то же время следует понимать, что техники у врага все еще очень много. Но каждая машина, которую нашим военным удалось уничтожить или затрофеить, приближает каждого из нас к победе.

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