Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що на поразки ворога впливає відверто застаріле оснащення. Тож не дивно, що статистика втрат росіян поповнюється щодня все активніше.

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Окупанти деморалізовані

Згідно зі зведенням, третій армійський корпус, яким українців лякали росіяни, складно назвати ефективним. Свої завдання за призначенням він виконувати якісно не може. А впливають на це низка чинників. Серед них:

застаріле, а також непридатне озброєння та техніка;

покидання позицій самовільно, без наказів зверху;

зловживання спиртними напоями;

порушення військової дисципліни, які стали систематичними.

Усе це максимально деморалізовує ворога. Тож третій хвалений армійський корпус – чергова фікція.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Оскільки ми вже заговорили про відсутність ефективності, то не зайвим буде ознайомлення з актуальними втратами. Відомо, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 22 удари по ворогові. Внаслідок цього ураження зазнали:

3 опорні пункти;

16 районів скупчення зброї та техніки ворога;

3 зенітні-ракетні комплекси загарбників.

А ще наші підрозділи ППО ліквідували два російські БпЛА. А от ракетні війська й артилерія уразили:

2 пункти управління;

12 районів скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів;

2 склади з боєприпасами;

об'єкт ППО;

5 інших важливих для росіян об'єктів.

Зауважимо, що за минулу добу добряче всипати перцю ворогові вдалося й на Півдні. Там наші захисники відправили на той світ 87 російських бійців. Що стосується техніки, то на балансі ворожої армії стало на:

31 танк;

27 одиницю іншої бронетехніки;

реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;

мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру менше.

Водночас слід розуміти, що техніки у ворога все ще дуже багато. Але кожна машина, яку нашим військовим вдалося знищити або затрофеїти, наближає кожного з нас до перемоги.

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