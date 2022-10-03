У Генштабі ЗСУ повідомили, що після уточнення інформації було підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Ворог зазнав втрат у селищі Кирилівка, що у Волноваському районі на Донеччині.

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ЗСУ вдарили по окупантах у Кирилівці

Повідомляється, що там знищено до 20 одиниць військової техніки. При цьому, як розповіли у Генштабі ЗСУ, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

Кирилівка на карті DeepStateMAP

Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

При цьому авіація Сил оборони завдала 19 ударів, унаслідок чого підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи ППО збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 4 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, 2 об'єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об'єктів противника.

Втрати ворога станом на 3 жовтня

Генштаб ЗСУ зранку 3 жовтня оновив дані щодо втрат росіян у війні проти України. Так "друга армія світу" втратила вже 60 430 бійців. Тільки за минулу добу армія Росії скоротилася на 320 загарбників. Також окупанти втратили:

танків – 2380 одиниць;

бойових броньованих машин – 4 991 одиниця;

артилерійських систем – 1405 одиниць;

РСЗВ – 338 одиниць;

засоби ППО – 176 одиниць;

літаків – 265 одиниць;

гелікоптерів – 228 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 одиниць;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 одиниць;

спеціальна техніка – 131 одиниця.

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