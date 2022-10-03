Ця техніка призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Як ЗСУ затрофеїли командно-штабний "Тигр"

Наші воїни внаслідок вдалих дій захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину (КШМ) Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр".

Вона створювалася ТОВ "Військово-промислова компанія" спільно з радіозаводом "Сигнал" (місто Тамбов). Броня "Тигра" здатна захистити екіпаж та апаратуру КШМ від осколків артилерійських снарядів та куль основної маси зразків стрілецької зброї,

– кажуть в ОК "Південь".

Що відомо про командно-штабний "Тигр"

Обсяг броньованого корпусу цієї КШМ розділений на два відсіки – управління та командний. У відсіку управління розміщуються водій та командир машини, а у командному – відповідний командир та зв’язківець.

Як стверджують розробники, броньований корпус КШМ Р-145БМА забезпечує балістичний захист екіпажу, бойового розрахунку та обладнання машини за 5 класом за ГОСТ Р 50963-96 (3 рівень за стандартом STANAG 4569). У бортових та кормових вікнах машини збережено бійниці для ведення вогню з особистої зброї.

Технічні характеристики "Тигра":

колісна формула – 4×4;

повна маса, кілограмів – 7 800;

бойовий розрахунок, осіб – 4;

максимальна швидкість по шосе, кілометрів за годину – 125;

запас ходу, кілометрів – до 1 000;

рівень бронезахисту корпусу за ГОСТ Р 50963-96 – 5.

До того ж засоби зв’язку цієї КШМ здатні забезпечити стійкий, зокрема й закритий зв’язок на дальність до 50 км під час руху та до 350 кілометрів на стоянці для радіостанції КВ-діапазону на щоглі Р-168МК.



Який вигляд має "Тигр" / фото ОК "Південь"

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