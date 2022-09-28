Відповідну інформацію повідомили у Міноборони України. Там навіть показали відео з рухом техніки.

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Наші військові показали рух техніки ворога

У Харківській області трофейний російський танк Т-80, яким керували українські військові, буксирував трофейну російську гаубицю "Мста-С" калібру 152 міліметри,

– мовиться в повідомленні.

Також в Міністерстві оборони України зауважили, що це рух в правильному напрямку.

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В Офісі Президента розповіли, що станом на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області.

Окрім того, наші військові на Півдні прагнуть покращити положення та закріпитись. Станом на 28 вересня там тривали позиційні бої.

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