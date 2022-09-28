Лише за документально підтвердженими даними, трофеями ЗСУ стали майже 400 танків. Також українські захисники захопили 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем.

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Окупанти покидали техніку, тікаючи з Харківщини

Після початку контрнаступу ЗСУ українські військові здобули чимало трофеїв. Загарбники, поспіхом втікаючи, лишали свою техніку, склади боєприпасів і зброю.

Так, росія вже випередила США, Польщу і Британію за кількістю танків, броньованих машин і артилерійських систем, переданих ЗСУ. Окупанти лишали техніку в абсолютно справному технічному стані або із незначними технічними несправностями.

Покинуті склади та техніку знаходять й досі. За даними сайту Oryx, на Харківщині українські бійці здобули:

97 танків,

159 бойових броньованих машин,

55 артилерійських систем.

Цієї зброї вистачить для формування цілої танкової бригади ЗСУ або до двох механізованих бригад. Водночас реальна кількість захопленої ворожої техніки під час контрнаступу може бути ще більшою.

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ЗСУ отримали близько 750 танків

Загалом від початку війни окупанти "подарували" ЗСУ 387 танків. Окрім цього, їх надали Україні країни-партнери, зокрема:

Польща передала до 230 танків Т-72 і близько 50 – 70 РТ-91.

передала до 230 танків Т-72 і близько 50 – 70 РТ-91. Чехія , яка мала до 90 танків Т-72 на складах і ще 30 Т-72 на озброєнні, передала Україні радянські танки. Точна кількість наразі невідома, але зазвичай фігурують цифри близько 70 одиниць.

, яка мала до 90 танків Т-72 на складах і ще 30 Т-72 на озброєнні, передала Україні радянські танки. Точна кількість наразі невідома, але зазвичай фігурують цифри близько 70 одиниць. Північна Македонія дала 8 танків Т-72.

дала 8 танків Т-72. Словенія пообіцяла надати Україні 28 старих танків M-55S в обмін на 45 військових вантажівок від Німеччини.

Так, ЗСУ отримали приблизно 750 танків. Це майже стільки ж, скільки було на озброєнні України на початок повномасштабної війни.

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Кількість бронетехніки також подвоїлась

З 24 лютого ЗСУ захопили понад 690 одиниць російської бронетехніки – більше, ніж Україна отримала від США, які передали:

200 БМП М113,

100 броньованих медичних машин,

40 броньованих машин М1224 MaxxPro,

декілька сотень броньовиків HUMWEE.

Також Україна та Туреччина уклали контракт на закупівлю 200 броньованих машин Kirpi. Ще 136 БМП М113 Данія, Австралія, Литва, Іспанія і Португалія надали спільно.

Окрім цього, Австралія і Британія додатково надали приблизно 200 різних бронемашин:

CVR(T),

FV103 Spartans,

Mastiff,

Wolfhound,

Husky,

Bushmaster.

Ще близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій надали країни Східної Європи. Загалом ЗСУ отримали й захопили приблизно 2300 одиниць броньованої техніки – стільки ж, скільки перебувало на озброєнні на початок війни.

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Росія – лідер в "наданні" артилерії для ЗСУ

Також окупанти випередили США за кількістю "переданих" ЗСУ артилерійських систем. Загалом від початку війни вони покинули понад 167 артсистем. Майже третину з них – протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Своєю чергою, західні партнери передали Україні близько 500 одиниць артилерії. ЗСУ отримали й радянську техніку, яку постачали країни Східної Європи, і новітні системи, зокрема:

гаубиці М777 і L118/119,

САУ (самохідні артилерійські установки) М109, PzH2000, CEASAR та польські KRAB.

Наразі проти загарбників застосовують приблизно 350 одиниць артилерії калібру НАТО. Водночас точна кількість радянських систем – невідома.

Зверніть увагу! На початку війни Україна мала на озброєнні приблизно 1540 артилерійських систем.

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