Только по документально подтвержденным данным, трофеями ВСУ стали около 400 танков. Также украинские защитники захватили 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем.

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Оккупанты покидали технику, убегая с Харьковщины

После начала контрнаступления ВСУ украинские военные завоевали немало трофеев. Захватчики, спеша убегая, оставляли свою технику, склады боеприпасов и оружие.

Так, россия уже опередила США, Польшу и Британию по количеству танков, бронированных машин и артиллерийских систем, переданных ВСУ. Оккупанты оставляли технику в абсолютно исправном техническом состоянии или с незначительными техническими неисправностями.

Покинутые склады и технику находят до сих пор. По данным сайта Oryx, в Харьковской области украинские бойцы получили:

97 танков,

159 боевых бронированных машин,

55 артиллерийских систем.

Этого оружия хватит для формирования целой танковой бригады ВСУ или двух механизированных бригад. В то же время реальное количество захваченной вражеской техники во время контрнаступления может быть еще больше.

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ВСУ получили около 750 танков

Всего с начала войны оккупанты "подарили" ВСУ 387 танков. Кроме того, их предоставили Украине страны-партнеры, в частности:

Польша передала до 230 танков Т-72 и около 50 – 70 РТ-91.

передала до 230 танков Т-72 и около 50 – 70 РТ-91. Чехия , имевшая до 90 танков Т-72 на складах и еще 30 Т-72 на вооружении, передала Украине советские танки. Точное количество неизвестно, но обычно фигурируют цифры около 70 единиц.

, имевшая до 90 танков Т-72 на складах и еще 30 Т-72 на вооружении, передала Украине советские танки. Точное количество неизвестно, но обычно фигурируют цифры около 70 единиц. Северная Македония предоставила 8 танков Т-72.

предоставила 8 танков Т-72. Словения пообещала предоставить Украине 28 старых танков M-55S в обмен на 45 военных грузовиков от Германии.

Так, ВСУ получили около 750 танков. Это почти столько же, сколько было на вооружении Украины до начала полномасштабной войны.

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Количество бронетехники также удвоилось

С 24 февраля ВСУ захватили более 690 единиц российской бронетехники – больше, чем Украина получила от переданных США:

200 БМП М113,

100 бронированных медицинских машин,

40 бронированных машин М1224 MaxxPro,

несколько сотен броневиков HUMWEE.

Также Украина и Турция заключили контракт на покупку 200 бронированных машин Kirpi. Еще 136 БМП М113, Дания, Австралия, Литва, Испания и Португалия предоставили совместно.

Кроме этого, Австралия и Британия дополнительно предоставили примерно 200 различных бронемашин.

CVR(T),

FV103 Spartans,

Мастифф,

Wolfhound,

Husky,

Bushmaster.

Еще около 200 советских БМП-1 и БТР-80 и их модернизации получили страны Восточной Европы. В общей сложности ВСУ получили и захватили примерно 2300 единиц бронированной техники – столько же, сколько находилось на вооружении до начала войны.

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Россия – лидер в "предоставлении" артиллерии для ВСУ

Также оккупанты опередили США по количеству "передаваемых" ВСУ артиллерийских систем. В общей сложности с начала войны они покинули более 167 артсистем. Почти треть из них – последние несколько недель украинского контрнаступления.

В свою очередь, западные партнеры передали Украине около 500 единиц артиллерии. ВСУ получили и советскую технику, поставляемую странами Восточной Европы, и новейшие системы, в частности:

гаубицы М777 и L118/119,

САУ (самоходные артиллерийские установки) М109, PzH2000, CEASAR и польские KRAB.

В настоящее время против захватчиков применяют около 350 единиц артиллерии калибра НАТО. В то же время точное количество советских систем – неизвестно.

Обратите внимание! В начале войны Украина имела на вооружении около 1540 артиллерийских систем.

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