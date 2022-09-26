Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания Государственного совета по обороне. Он также подчеркнул, что при рассмотрении дальнейшей военной поддержки необходимо будет консультироваться с союзниками НАТО.

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Литва будет поддерживать Украину и дальше

Эти консультации необходимы потому, что стране необходимо выполнять свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать,

– заверил Арвидас Анушаускас.

Министр обороны Литвы подчеркнул, что на совете не обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, а обсуждалась ситуация в регионе – мобилизация и возможные просьбы о предоставлении убежища россиянам.

Военная помощь от Литвы

Напомним, что Литва активно и регулярно оказывает помощь Украине. Да, она уже передала:

БТР M113,

ПЗРК "Stinger",

противотанковые средства,

средства индивидуальной защиты,

минометы,

гаубицы ,

стрелковое оружие,

БПЛА "Bayraktar TB2" ,

другое военное оборудование.

Согласно данным военного ведомства Литвы, по состоянию на июль 2022 года Вильнюс предоставил Киеву помощь на сумму около 123 миллионов долларов.

Примечательно, что Россия сейчас не представляет никакой угрозы для Литвы благодаря Украине, – литовский эксперт.

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В октябре-ноябре этого года Литва также намерена передать Украине дроны-камикадзе Warmate, закупленные в рамках инициативы компании Legion Of Boom.

Кроме военной помощи, литовцы позаботились о наших беженцах и об образовании их детей . Так, страна с начала полномасштабного вторжения приютила более 65 тысяч украинских беженцев, из которых 24 тысячи – несовершеннолетние.

Также страна отреагировала на мобилизацию в России и на увеличенный поток россиян-уклончан. Так, Глава министерства иностранных дел Литвы отметил, что россиянам в Литве не рады , а также подчеркнул, что россияне должны остаться в своем государстве и воевать против путина, если они не поддерживают мобилизацию.

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