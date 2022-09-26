Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас після засідання Державної ради з оборони. Також він наголосив, що при розгляді подальшої військової підтримки необхідно буде консультуватися з союзниками НАТО.

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Литва буде підтримувати Україну й надалі

Ці консультації необхідні тому, що країні необхідно виконувати свої зобов’язання перед Альянсом для забезпечення безпеки військовослужбовців, дислокованих у Литві.

Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати,

– запевнив Арвідас Анушаускас.

Міністр оборони Литви підкреслив, що на раді не обговорювалося питання про можливу військову підтримку України, а обговорювалася ситуація в регіоні – мобілізація та можливі прохання про надання притулку росіянам.

Військова допомога від Литви

Нагадаємо, що Литва активно та регулярно надає допомогу Україні. Так, вона уже передала:

БТР M113,

ПЗРК "Stinger",

протитанкові засоби,

засоби індивідуального захисту,

міномети,

гаубиці,

стрілецьку зброю,

БПЛА "Bayraktar TB2",

інше військове обладнання.

Згідно з даними військового відомства Литви, станом на липень 2022 року Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.

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У жовтні-листопаді цього року Литва також збирається передати Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.

Окрім військової допомоги, литовці потурбувались про наших біженців та освіту їхніх дітей. Так, країна з початку повномасштабного вторгнення прихистила понад 65 тисяч українських біженців, з яких 24 тисячі – неповнолітні.

Також країна відреагувала на мобілізацію в росії та на збільшений потік росіян-ухилянтів. Так, Голова міністерства закордонних справ Литви зазначив, що росіянам у Литві не раді, а також підкреслив, що росіяни повинні залишитися у своїй державі та воювати проти путіна, якщо вони не підтримують мобілізацію.

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