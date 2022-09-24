Голова міністерства закордонних справ Литви прокоментував спроби російських чоловіків втекти від мобілізації за кордон. Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що росіянам у Литві не раді.

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Що робити росіянам, якщо вони проти мобілізації

За словами очільника МЗС, Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Громадяни росії повинні залишитися у своїй державі та воювати проти путіна, якщо вони не підтримують мобілізацію.

Окрім того, пан Ландсберґіс розписав 5 пунктами, чим можуть зайнятися росіяни замість того, аби виїжджати в Європу:

протестувати;

не коритися режиму;

займатися дезертирством;

здаватися у полон, якщо їх мобілізують;

зчинити заколот.

Притулок для 25 мільйонів осіб, які ухиляються від призову, не є варіантом. Росіяни повинні звільнити росію,

– написав глава литовського міністерства.

Мобілізація – шок для росіян

Російські чоловіки намагаються втекти від призову. На кордоні росії з Фінляндією і Казахстаном зараз кілометрові черги. Загалом нічого дивного – росіяни хочуть втекти від відповідальності замість того, щоб повстати проти свавілля путіна.

Раніше політичний оглядач Дмитро Казанський в інтерв'ю 24 каналу говорив про те, що мобілізація стала шоком для багатьох росіян. Громадяни держави-терористки не були до неї готовими, хоча й підтримували війну проти України.

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