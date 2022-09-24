Глава министерства иностранных дел Литвы прокомментировал попытки российских мужчин уйти от мобилизации за границу. Габриелюс Ландсбергис отметил, что россиянам в Литве не рады.

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Что делать россиянам, если они против мобилизации

По словам главы МИД, Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Граждане россии должны остаться в своем государстве и воевать против путина, если они не поддерживают мобилизацию.

Кроме того, господин Ландсбергис расписал 5 пунктов, чем могут заняться россияне вместо того, чтобы выезжать в Европу:

протестовать;

не повиноваться режиму;

заниматься дезертирством;

сдаваться в плен, если их мобилизуют;

поднять мятеж.

Убежище для 25 миллионов уклоняющихся от призыва не является вариантом. Россияне должны освободить россию,

– написал глава литовского министерства.

Мобилизация – шок для россиян

Российские мужчины пытаются уйти от призыва. На границе россии с Финляндией и Казахстаном сейчас километровые очереди. В общем ничего удивительного – россияне хотят уйти от ответственности вместо того, чтобы восстать против произвола путина.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Казанский в интервью 24 каналу говорил о том, что мобилизация стала шоком для многих россиян. Граждане государства-террориста не были к нему готовы, хотя и поддерживали войну против Украины.

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