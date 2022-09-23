Однак такий крок був радше формальністю. Про це 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Маріус Лауринавичюс.
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Сили швидкого реагування Литви вирішили перевести у стан підвищеної готовності через те, росія буде проводити мобілізацію і біля литовських кордонів. Зокрема, йдеться про Калінінградську область.
"Звісно, литовцям завжди потрібно бути готовими до будь-яких провокацій", – сказав Лауринавичюс.
Чи є загроза для Литви з боку росії
Водночас у Литві переконані, що на сьогодні росіяни не становлять для країни небезпеку.
Влада країни наголошує на тому, що жодної воєнної загрози для Литви росія зараз не становить. Усе це завдяки Україні, завдяки боротьбі українців з нашим спільним ворогом,
– наголосив литовський експерт.
Маріус Лауринавичюс розповів про пастку, яку готує росія: дивіться відео
Росіяни тікають від мобілізації: головне
- На тлі оголошеної часткової мобілізації росіяни масово тікають в інші країни. Зокрема, великі черги утворилися на кордоні з Казахстаном. Опозиція країни вже вимагає закрити кордон для втікачів від мобілізації.
- Чехія виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від оголошеної російським президентом мобілізації.
- Фінський уряд розглядає заборону на в'їзд росіянам. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що "необхідно зупинити російський туризм, а також транзит через Фінляндію".
- Окрім того, росіяни намагаються виїхати до Грузії. Вночі 22 вересня перехід на кордоні росії та Грузії був заблокований машинами громадян держави-агресорки. Утворились кілометрові колони з авто.
- Також росіяни викупили всі квитки на потяги та літаки до Мінська. Як повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко, росіяни розглядають білорусь як транзитну країну, аби втекти від мобілізації.
- Як пояснив російський експерт Юрій Федоров, росіяни обирають тікати, а не чинити спротив мобілізації і відстоювати свої права. Він назвав такі дії однією з "характеристик сучасного російського суспільства".