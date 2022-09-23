Однак такий крок був радше формальністю. Про це 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Маріус Лауринавичюс.

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Сили швидкого реагування Литви вирішили перевести у стан підвищеної готовності через те, росія буде проводити мобілізацію і біля литовських кордонів. Зокрема, йдеться про Калінінградську область.

"Звісно, литовцям завжди потрібно бути готовими до будь-яких провокацій", – сказав Лауринавичюс.

Чи є загроза для Литви з боку росії

Водночас у Литві переконані, що на сьогодні росіяни не становлять для країни небезпеку.

Влада країни наголошує на тому, що жодної воєнної загрози для Литви росія зараз не становить. Усе це завдяки Україні, завдяки боротьбі українців з нашим спільним ворогом,

– наголосив литовський експерт.

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