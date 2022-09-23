Однако такой шаг был скорее формальностью. Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс.
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Силы быстрого реагирования Литвы решили перевести в состояние повышенной готовности из-за того, что россия будет проводить мобилизацию и у литовских границ. В частности, речь идет о Калининградской области.
"Конечно, литовцам всегда нужно быть готовыми к любым провокациям", – сказал Лауринавичюс.
Есть ли угроза для Литвы со стороны россии
В то же время в Литве убеждены, что на сегодняшний день россияне не представляют для страны опасности.
Власти страны подчеркивают, что никакой военной угрозы для Литвы россия сейчас не представляет. Все это благодаря Украине, благодаря борьбе украинцев с нашим общим врагом,
– подчеркнул литовский эксперт.
Мариус Лауринавичюс рассказал о ловушке, которую готовит россия: смотрите видео
Россияне бегут от мобилизации: главное
- На фоне объявленной частичной мобилизации россияне массово убегают в другие страны. В частности, большие очереди образовались на границе с Казахстаном. Оппозиция страны уже требует закрыть границу для беглецов от мобилизации.
- Чехия выступила против выдачи гуманитарных виз россиянам, бегущим от объявленной российским президентом мобилизации.
- Финское правительство рассматривает запрет на въезд россиянам. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что "необходимо остановить российский туризм, а также транзит через Финляндию".
- Кроме того, россияне пытаются уехать в Грузию. Ночью 22 сентября переход на границе россии и Грузии был заблокирован машинами граждан государства-агрессора. Образовались километровые колонны из авто.
- Также россияне выкупили все билеты на поезда и самолеты в Минск. Как сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко, россияне рассматривают беларусь как транзитную страну, чтобы уйти от мобилизации.
- Как пояснил российский эксперт Юрий Федоров, россияне выбирают бежать, а не сопротивляться мобилизации и отстаивать свои права. Он назвал такие действия одной из "характеристик современного российского общества".