Однако такой шаг был скорее формальностью. Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс.

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Силы быстрого реагирования Литвы решили перевести в состояние повышенной готовности из-за того, что россия будет проводить мобилизацию и у литовских границ. В частности, речь идет о Калининградской области.

"Конечно, литовцам всегда нужно быть готовыми к любым провокациям", – сказал Лауринавичюс.

Есть ли угроза для Литвы со стороны россии

В то же время в Литве убеждены, что на сегодняшний день россияне не представляют для страны опасности.

Власти страны подчеркивают, что никакой военной угрозы для Литвы россия сейчас не представляет. Все это благодаря Украине, благодаря борьбе украинцев с нашим общим врагом,

– подчеркнул литовский эксперт.

Мариус Лауринавичюс рассказал о ловушке, которую готовит россия: смотрите видео

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