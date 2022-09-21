Після оголошення часткової мобілізації у росії Литва перевела свої сили у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомив міністр національної оборони країни Арвідас Анусаускас.

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Литва хоче бути готовою до будь-яких провокацій

Анусаускас пояснив, що мобілізація у росії буде проводитись і біля литовських кордонів, тобто у Калінінградській області. Тож сили швидкого реагування Литви вирішили перевести у стан підвищеної готовності.

Оскільки військова мобілізація росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку росії,

– сказав міністр національної оборони Литви.

Путін пригрозив Заходу під час "термінового звернення"

Під час своєї промови 21 вересня путін почав стару пісня про те, що злий Захід хоче послабити та знищити росію. Також путіна не подобаються розмови про те, що є шанси поділити росію на безліч областей, які ворогуватимуть між собою.

Диктатор наголосив, що якщо цілісності росії території щось загрожуватиме, він використовуватиме всі наявні засоби та якщо треба, то використає ядерну зброю. І це, переконує путін, – не блеф.

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