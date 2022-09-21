Литва передасть Україні дрони. Про це повідомив посол України в Литовській Республіці Петро Бешта.

Важливо Литва переводить свої сили у стан підвищеної бойової готовності через мобілізацію в росії

Литва вкотре допомагає Україні

Так, наша країна отримає від Литви дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom. Вони приїдуть в Україну вже у жовтні-листопаді цього року.

Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також журналіст Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії,

– зазначив Бешта.

Він наголосив, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на близько 120 мільйона євро. Це становить близько 2% ВВП Литовської Республіки.

Характеристики БПЛА Warmate

Дальність дії – 30 кілометрів;

Швидкість – 80 кілометрів за годину;

Максимальна швидкість під час атаки – 150 кілометрів за годину;

Час польоту – 70 хвилин;

Розмах крил – 1,6 метра;

Довжина фюзеляжу – 1,1 метра;

Максимальна злітна маса – 5,7 кілограма;

Операційна висота 150 – 300 метрів;

Максимальна висота – 500 метри;

Боєголовки типу – фугасні, кумулятивні, термобаричні.

Як Литва допомагає Україні

Литва передасть Україні бронетранспортери М113. Вони мають великий оперативний запас ходу та можуть подолати глибокі водні перешкоди.

Також литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник "Байрактар" для ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що безпілотник Bayraktar, який литовці придбали для України, працює проти російських загарбників. Він знищує окупантів та їхню техніку.

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