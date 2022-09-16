Пошкоджені під час російсько-української війни гаубиці прямують до Литви для ремонту. Натомість звідти вже виїхали БТР М113.

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Наші БТР М113 продовжують свій шлях до місця бою в Україну. Разом до перемоги!
– підкреслили в Міноборони Литви.

Як виглядає передана техніка: дивіться фото

БТР М113 у війні України проти росії: що відомо

Зазначимо, це не єдина допомога від Литовської Республіки нашій державі від початку повномасштабної війни з росією. Передавали і боєприпаси, і Stinger, і протитанкові засоби та багато іншого. Разом з тим, очільники держави запевняють: зупинятися не планують.

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