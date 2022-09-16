Пошкоджені під час російсько-української війни гаубиці прямують до Литви для ремонту. Натомість звідти вже виїхали БТР М113.

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Наші БТР М113 продовжують свій шлях до місця бою в Україну. Разом до перемоги!

– підкреслили в Міноборони Литви.

Як виглядає передана техніка: дивіться фото

Цікаво! БТР М113 – головний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох інших країн світу. Це відносно легка машина вагою трохи більше ніж 10 тонн.

М113 має великий оперативний запас ходу, може подолати глибокі водні перешкоди, легко адаптується до широкого діапазону завдань. А ще має високу прохідність та бронювання з алюмінієвого сплаву. Озброєний 12,7-міліметровим кулеметом Браунінг М2НВ. М113 може одночасно перевозити 11 солдатів із повною викладкою.

БТР М113 у війні України проти росії: що відомо

Ці машини почали поставляти в Україну ще наприкінці квітня. Вони частина військової допомоги США.

У червні Литва також передала М113 Україні. Як тоді пояснив міністр оборони Литви: "Аби захистити життя українських воїнів".

Зазначимо, це не єдина допомога від Литовської Республіки нашій державі від початку повномасштабної війни з росією. Передавали і боєприпаси, і Stinger, і протитанкові засоби та багато іншого. Разом з тим, очільники держави запевняють: зупинятися не планують.

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