Пошкоджені під час російсько-української війни гаубиці прямують до Литви для ремонту. Натомість звідти вже виїхали БТР М113.
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Наші БТР М113 продовжують свій шлях до місця бою в Україну. Разом до перемоги!
– підкреслили в Міноборони Литви.
Як виглядає передана техніка: дивіться фото
БТР М113 у війні України проти росії: що відомо
- Ці машини почали поставляти в Україну ще наприкінці квітня. Вони частина військової допомоги США.
- У червні Литва також передала М113 Україні. Як тоді пояснив міністр оборони Литви: "Аби захистити життя українських воїнів".
Зазначимо, це не єдина допомога від Литовської Республіки нашій державі від початку повномасштабної війни з росією. Передавали і боєприпаси, і Stinger, і протитанкові засоби та багато іншого. Разом з тим, очільники держави запевняють: зупинятися не планують.
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