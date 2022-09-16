Поврежденные во время российско-украинской войны гаубицы направляются в Литву для ремонта. Оттуда уже выехали БТР М113.

Читайте также Оккупанты снова могут пойти в минус: на аэродроме в Мелитополе произошел мощный взрыв

Наши БТР М113 продолжают свой путь к месту боя в Украине. Итого к победе!
– подчеркнули в Минобороны Литвы.

Как выглядит переданная техника: смотрите фото

БТР М113 в войне Украины против России: что известно

Отметим, это не единственная помощь от Литовской Республики нашему государству с начала полномасштабной войны с Россией. Передавали и боеприпасы, и Stinger, и противотанковые средства и многое другое. Вместе с тем главы государства уверяют: останавливаться не планируют.

Стоит посмотреть – Как выглядит освобожденная Балаклея: смотрите видео