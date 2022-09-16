Поврежденные во время российско-украинской войны гаубицы направляются в Литву для ремонта. Оттуда уже выехали БТР М113.

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Наши БТР М113 продолжают свой путь к месту боя в Украине. Итого к победе!

– подчеркнули в Минобороны Литвы.

Как выглядит переданная техника: смотрите фото

Любопытно! БТР М113 – главный гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира. Это относительно легкая машина весом чуть больше 10 тонн.

М113 обладает большим оперативным запасом хода, может преодолеть глубокие водные помехи, легко адаптируется к широкому диапазону задач. А еще имеет высокую проходимость и бронирование из алюминиевого сплава. Вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом Браунинг М2НВ. М113 может одновременно перевозить 11 солдат с полной выкладкой.

БТР М113 в войне Украины против России: что известно

Эти машины начали поставлять в Украину еще в конце апреля . Они являются частью военной помощи США.

В июне Литва также передала М113 Украине. Как тогда объяснил министр обороны Литвы: " Чтобы защитить жизнь украинских воинов ".

Отметим, это не единственная помощь от Литовской Республики нашему государству с начала полномасштабной войны с Россией. Передавали и боеприпасы, и Stinger, и противотанковые средства и многое другое. Вместе с тем главы государства уверяют: останавливаться не планируют.

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