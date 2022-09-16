Поврежденные во время российско-украинской войны гаубицы направляются в Литву для ремонта. Оттуда уже выехали БТР М113.
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Наши БТР М113 продолжают свой путь к месту боя в Украине. Итого к победе!
– подчеркнули в Минобороны Литвы.
Как выглядит переданная техника: смотрите фото
БТР М113 в войне Украины против России: что известно
- Эти машины начали поставлять в Украину еще в конце апреля . Они являются частью военной помощи США.
- В июне Литва также передала М113 Украине. Как тогда объяснил министр обороны Литвы: " Чтобы защитить жизнь украинских воинов ".
Отметим, это не единственная помощь от Литовской Республики нашему государству с начала полномасштабной войны с Россией. Передавали и боеприпасы, и Stinger, и противотанковые средства и многое другое. Вместе с тем главы государства уверяют: останавливаться не планируют.
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