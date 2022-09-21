Литва передаст Украине дроны. Об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта.
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Литва еще раз помогает Украине
Да, наша страна получит от Литвы дроны-камикадзе Warmate, которые были закуплены в рамках инициативы компании Legion Of Boom. Они приедут в Украину уже в октябре-ноябре этого года.
Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на Байрактар. Также журналист Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии,
– отметил Бешта.
Он отметил, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь около 120 миллионов евро. Это составляет около 2% ВВП Литовской Республики.
Характеристики БПЛА Warmate
- Дальность действия – 30 км;
- Скорость – 80 километров в час;
- Максимальная скорость при атаке – 150 километров в час;
- Время полета – 70 минут;
- Размах крыльев – 1,6 метра;
- Длина фюзеляжа – 1,1 метра;
- Максимальная взлетная масса – 5,7 килограмма;
- Операционная высота 150 – 300 метров;
- Максимальная высота – 500 метров;
- Боеголовки типа – фугасные, кумулятивные, термобарические.
Как Литва помогает Украине
Литва передаст Украине бронетранспортеры М113. Они обладают большим оперативным запасом хода и могут преодолеть глубокие водные препятствия.
Также литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник "Байрактар" для ВСУ.
Позже стало известно, что беспилотник Bayraktar, приобретенный литовцами для Украины, работает против российских захватчиков. Он уничтожает кафиров и их технику.
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