Президент Литвы Гитанас Науседа во время онлайн-саммита ООН по трансформации образования отметил вызовы в этой сфере во время войны. В частности, упомянул об украинских детях-беженцах и помощи для них.

Важно Школы разбомбили россияне: сколько украинским детям негде учиться

Литва способствует образованию украинских беженцев

Науседа подчеркнул, что необходимо обеспечить непрерывность образования для детей-беженцев из Украины. При этом он рассказал, что с начала войны россии против Украины его страна приютила более 65 тысяч украинских беженцев, из которых 24 тысячи – несовершеннолетние. Также литовский президент сообщил, что в Вильнюсе открыли Украинский центр, а в государственных и муниципальных учебных заведениях страны создать все условия для образования детей из Украины.

Литва поможет Украине отстроить учебные заведения

Президент Литвы во время саммита ООН также отметил, что украинским детям-беженцам должны предоставить возможность качественного обучения в тех странах, где они находятся. Также следует подумать о восстановлении должного школьного образования в Украине. А пострадавшим от войны детям нужно обеспечить получение непрерывного и качественного образования.

Важно. При этом литовский президент сообщил, что его страна поможет Украине восстановить разрушенные во время войны школы и детские сады.

Также акцентировал внимание мирового сообщества Науседа и на том, что учителя заставляют русифицировать детей на оккупированной территории Украины. При этом детей из Украины депортируют в россию, где их усыновляют местные семьи. За это россия должна отвечать.

Читайте Классы уничтожены, дети сидят на улице, – Андрющенко об "обучении" от оккупантов в Мариуполе

Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление школ в Украине

В этом году в Украине 70 000 детей негде учиться, ведь их школы уничтожила россия, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом анонсировала помощь нашей стране в размере 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона рассказал, что на восстановление уничтоженных россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно понадобится около 3 миллиардов.

Как начался учебный год в Мелитополе – рассказал мэр Иван Федоров: смотрите видео