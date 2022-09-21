Президент Литви Гітанас Науседа під час онлайн-саміту ООН із трансформації освіти наголосив на викликах у цій сфері в час війни. Зокрема, згадав про українських дітей-біженців та допомогу для них.

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Литва сприяє освіті українських біженців

Науседа наголосив, що потрібно забезпечити безперервність освіти для дітей-біженців з України. При цьому він розповів, що від початку війни росії проти України його країна прихистила понад 65 тисяч українських біженців, з яких 24 тисячі – неповнолітні. Також литовський президент повідомив, що у Вільнюсі відкрили Український центр, а у державних та муніципальних закладах освіти країни створити усі умови для освіти дітей з України.

Литва допоможе Україні відбудувати навчальні заклади

Президент Литви під час саміту ООН також наголосив, що українським дітям-біженцям мають надати можливість якісного навчання у тих країнах, в яких вони перебувають. Також варто подумати про відновлення належної шкільної освіти в Україні. А постраждалим від війни дітям треба забезпечити здобуття безперервної та якісної освіти.

Важливо. При цьому литовський президент повідомив, що його країна допоможе Україні відновити зруйновані під час війни школи та дитячі садки.

Також акцентував увагу світової спільноти Науседа і на тому, що вчителів змушують русифікувати дітей на окупованій території України. При цьому діток з України депортують до росії, де їх усиновлюють місцеві сім'ї. За це росія має відповідати.

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Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відбудову шкіл в Україні

Цього року в Україні 70 000 дітей не мають де вчитися, адже їхні школи знищила росія, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому анонсувала допомогу нашій країні у розмірі 100 мільйонів євро на відбудову навчальних закладів.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону розповів, що на відновлення знищених росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново знадобиться майже 3 мільярди.

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