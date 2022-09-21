Президент Литви Гітанас Науседа під час онлайн-саміту ООН із трансформації освіти наголосив на викликах у цій сфері в час війни. Зокрема, згадав про українських дітей-біженців та допомогу для них.
Важливо Школи розбомбили росіяни: скільки українських дітей не мають де вчитися
Литва сприяє освіті українських біженців
Литва допоможе Україні відбудувати навчальні заклади
Президент Литви під час саміту ООН також наголосив, що українським дітям-біженцям мають надати можливість якісного навчання у тих країнах, в яких вони перебувають. Також варто подумати про відновлення належної шкільної освіти в Україні. А постраждалим від війни дітям треба забезпечити здобуття безперервної та якісної освіти.
Також акцентував увагу світової спільноти Науседа і на тому, що вчителів змушують русифікувати дітей на окупованій території України. При цьому діток з України депортують до росії, де їх усиновлюють місцеві сім'ї. За це росія має відповідати.
Читайте Класи знищені, діти сидять на вулиці, – Андрющенко про "навчання" від окупантів у Маріуполі
Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відбудову шкіл в Україні
Цього року в Україні 70 000 дітей не мають де вчитися, адже їхні школи знищила росія, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому анонсувала допомогу нашій країні у розмірі 100 мільйонів євро на відбудову навчальних закладів.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону розповів, що на відновлення знищених росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново знадобиться майже 3 мільярди.
Як розпочався навчальний рік у Мелітополі – розповів мер Іван Федоров: дивіться відео