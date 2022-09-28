Холодноярці постійно борються із присутністю окупантів у небі. Про це заявили у 93-тій ОМБр Холодний Яр.
До теми Повітряні сили ЗСУ збили ворожий Су-25 у небі над Херсонщиною
Як ЗСУ "підрізали крила" ворожим Су-25
Ворожий літакопад – два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині,
– заявили захисники.
Так, влучними пострілами 26 та 27 вересня наші бійці змогли знищити 2 літака-"Грача". Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків.
До речі, опубліковано відео одного з пострілів, розмов бойовиків, а також фото літака, що димить. Все це знято камерою безпілотника.
Наші бійці збили російські Су-25: дивіться відео
Актуальні втрати росіян
Станом на 28 вересня загальні бойові втрати противника становлять 58 150 окупантів. За минулу добу – 400 загарбників.
Яких втрат зазнали росіяни у техніці:
- танків – 2 312 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 889(+8) одиниць,
- артилерійських систем – 1 381 (+3) одиниця,
- РСЗВ – 331 (+0) одиниця,
- засоби ППО – 175 (+0) одиниць,
- літаків – 262 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 224 (+0) одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12),
- крилаті ракети – 242 (+1),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 742 (+12) одиниці,
- спеціальна техніка – 131 (+0).
Варте уваги – Воїни-десантники збили російські літаки Су-25 і Су-30: дивіться відео