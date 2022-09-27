Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України. Таким чином росіяни продовжують зазнавати величезних втрат.
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ЗСУ збивають ворожу техніку у небі
27 вересня на Миколаївщині у Баштанському районі близько 13:30 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25.
Крім того, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо – ударні. Наразі інформацію уточнюють.
Втрати росіян в Україні
Станом на 27 вересня Збройні Сили України знищили 57 750 окупантів, за добу – 550 росіян. У техніці загарбники втратили:
- танків – 2 306 (+16) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,
- артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,
- РСЗВ – 331 (+1) одиниць,
- засоби ППО – 175 (+3) одиниці,
- літаків – 261 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 224 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),
- крилаті ракети – 241 одиницю,
- кораблі /катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,
- спеціальна техніка – 131 одиницю.
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